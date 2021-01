Joven va al supermercado en EU y recibe vacuna contra covid

Escuchar Nota

Un estudiante de derecho de Washington terminó llevándose algo más que comida durante un viaje al supermercado, después de recibir inesperadamente una dosis de la vacuna contra el covid-19.El video del estudiante recibiendo la dosis fue visto más de 700.000 veces en TikTok el lunes. El joven no se encontraba entre el grupo prioritario para recibir la vacuna.Al notar que le quedaban dos dosis que iban a expirar, una farmacéutica le ofreció administrárselas.Oye, tengo dos dosis de la vacuna y voy a tener que tirarlas si no se las doy a alguien. Cerramos en 10 minutos. ¿Quieres la vacuna Moderna?", les dijo la farmacéutica según contó a NBC el estudiante David MacMillan.MacMillan calificó a la mujer como una "heroína" y aseguró haber aprovechado la oportunidad para informar sobre la vacuna al publicar el video en TikTok, donde ha sido visto más de 733.000 veces."Es importante, cuando hay tanta desinformación, que la gente pueda ver que es algo bueno, que es algo positivo. Debemos estar entusiasmados por poder luchar contra la pandemia", comentó en NBC.Está previsto que reciba su segunda dosis a finales de enero.La cadena de supermercados Giant explicó que la empleada había respetado las directivas de las autoridades sanitarias de la capital estadounidense. Detalló que los trabajadores sanitarios que iban a recibir estas dosis no se habían presentado.La vacuna Moderna debe conservarse a temperaturas muy frías y se estropea rápidamente una vez que se saca del congelador y se perfora la tapa."La vacuna de Moderna es valiosa y salva vidas, y nos alegra no haberla desperdiciado y les hemos dado una dosis a cada uno", dijo Giant en un comunicado.Con información de Excélsior