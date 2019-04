Jovencita amenaza con quitarse la vida

El intento de suicidio de una menor de 17 años provocó la movilización de los diferentes cuerpos de seguridad y de una ambulancia de la Cruz Roja.Las cosas no pasaron a mayores y a la menor únicamente se le llamó la atención por parte de las autoridades.Fue en los primeros minutos de ayer cuando el sistema de emergencias 911 reportó que en la colonia Gámez Sumarán, una mujer amenazaba con quitarse la vida.Al acudir oficiales de Seguridad Pública se entrevistaron con la joven Jéssica Itzel, de 17 años, misma que señaló que efectivamente su hermana, de nombre Jennifer Areli, también de 17 años, amenazaba con quitarse la vida.Para ello dijo que se provocó una lesión en el brazo izquierdo con un pedazo de vidrio de un vaso que había quebrado.En esos momentos arribaron socorristas de la Cruz Roja, quienes prestaron atención rápida a la joven.El socorrista Carlos García indicó que la herida era sumamente leve, incluso no ameritaba traslado a ningún hospital, por lo que no había peligro.Los elementos policiacos dialogaron con la menor, a quien le hicieron saber que la vida era muy bonita y que no había necesidad de arrancársela.Aun cuando la víctima no dijo el porqué atentó contra su vida, manifestó que no lo volvería a hacer, quedándose tranquila en su domicilio.