Jovencita de Durango se autosecuestró; pedía 20 mil pesos a su familia

Escuchar Nota

Durango.- En relación a la publicación que se hizo viral en redes sociales en torno a la desaparición de una menor en Lerdo y que amenazaban con privarla de la vida, la autoridad competente y encargada de investigar, logró su ubicación y la encontraron sana y salva, misma que confesó que planeó su propio secuestro para exigir 20 mil pesos a cambio de su libertad.



Luego de que familiares se percataron de su ausencia y que no regresó a casa y sin tener noticias de su paradero, comenzó su preocupación y desesperación, por lo que a través del uso de redes sociales solicitaron apoyo de la ciudadanía para su posible localización para lo cual subieron algunas fotografías de la menor.



En respuesta a ello apareció otra publicación donde argumentaron que de continuar su búsqueda sería privada de la vida, así como subió fotos donde apareció como si estuviera golpeada por lo que la familia optó por solicitar apoyo de la Policía Investigadora de Delitos y denunciar el hecho.







La indagatoria efectuada por elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, de la Fiscalía General del Estado de Durango, inició con la indagatoria que dio resultado positivo al localizar a la menor que se ocultó en una propiedad, para llevar a cabo su plan y solicitar una cantidad en efectivo bajo el argumento de que si no accedían la afectarían en su integridad física.



Después de que familiares confirmaron que se encontraba bien de salud, la menor fue trasladada a la ciudad de Durango, donde fue puesta a disposición del agente Investigador del Ministerio Público en área especializada en tratamiento de menores infractores para determinar su situación legal.



Voceros de la Fiscalía indicaron que en lo que va del año no han registrado casos de secuestro.







Con información de Milenio