Jóvenes ‘juegan’ a desaparecer

Desaparecer para ser encontrados horas después sin explicación alguna de su ausencia es el “reto de las 48 horas”, viralizado en redes sociales y que pone en riesgo a jóvenes y moviliza autoridades.Al menos dos casos recientes de desaparición se trataron de este “desafío”, con el cual los adolescentes se ausentaron para demostrar a sus amigos valentía a costa de los esfuerzos de sus familias y autoridades por encontrarlos a salvo, aseguró Norma Pérez Reyes, directora del Centro de Integración Juvenil Saltillo.Este desafío consiste en aislarse y permanecer incomunicados, para después aparecer repentinamente; la manera de obtener puntos es equivalente al número de mensajes y publicaciones que hacen sus familiares para encontrarlos, que después muestran por cadenas de WhatsApp y redes sociales.El Reto de las 48 Horas es un desafío viral en redes sociales que ha impactado ya en la región con al menos dos casos, señaló Norma Pérez Reyes, directora del Centro de Integración Juvenil Saltillo. El reto consiste en desaparecer por dos días, lo que ha levantado las alarmas en la ciudades donde se han registrado casos.“Es parte de la influencia de personas mayores (de edad), como en el caso de las jovencitas que se ausentan con sus parejas, o presión del círculo de amigos, aunado a la baja percepción del riesgo que caracteriza esta etapa en la que no dimensionan el peligro y las consecuencias”, explicó la funcionaria.Alertó a los padres para que fortalezcan la confianza con sus hijos y les hagan saber las consecuencias que tienen acciones como esta, en las que que se ponen en riesgo, ademas de adquirir problemas con la autoridad.Aunque en los dos casos que han identificado, los jóvenes suelen retractarse y confesar sentirse amenazadas, en el caso de las mujeres; mientras que los varones admiten querer demostrar cierta valentía para ser aceptados en una pandilla o grupo de amigos, y no tanto llamar la atención de los padres.“Podría darse que más casos de las desapariciones que se saben sean parte de esto, pero mientras tanto no se sepa las autoridades hacen su trabajo y continúan buscándolos aunque podría ser tiempo dedicado a desapariciones reales u atención de otros delitos”, finalizó Pérez Reyes.