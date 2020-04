‘Jóvenes no son inmunes a Covid-19’, alerta el ISSSTE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si bien la población infantil con cobertura de vacunación completa y los jóvenes sanos tienen menor riesgo de contraer COVID-19, no son inmunes a esta enfermedad, alertó la especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Jetzamin Gutiérrez Muñoz.



La directora de la Clínica de Especialidades “Churubusco” enfatizó que todas las personas son susceptibles en menor o mayor porcentaje a contraer Covid-19. “Es falso considerar que por ser joven se está libre de contagio o muerte”.



La también infectóloga pediatra agregó que un alto porcentaje de los casos son asintomáticos, lo que resulta peligroso debido a que se podría diseminar el virus sin saberlo, de ahí que sea tan importante atender el llamado de “Quédate en casa”.



Ante esta situación, Gutiérrez Muñoz reiteró a los jóvenes la importancia de quedarse en casa y aplicar las medidas de higiene y sana distancia, ya que al hacerlo no sólo evitan un riesgo personal contra su salud, sino también contribuyen a no propagar el Covid-19 a sus familiares.



De igual manera, el director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, exhortó a los 30.7 millones de jóvenes mexicanos a evitar toda movilidad innecesaria en calles y lugares públicos para proteger a sus familiares, a la sociedad y al sector salud que está en la primera línea de contacto.