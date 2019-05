Jóvenes son clave en lucha contra calentamiento global

Los jóvenes del mundo son muy importantes para lograr que el aumento de la temperatura global no rebase los 1.5 grados, aseguró hoy el secretario general de Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres.El funcionario se reunió este lunes con jóvenes maoríes así como habitantes de las islas del Pacífico en Nueva Zelanda, a quienes expresó su gratitud por su liderazgo en la lucha contra el cambio climático.“Los jóvenes pueden ayudar a asegurar que podamos alcanzar nuestro objetivo central; no tener más de 1.5 grados de aumento de temperatura a finales de este siglo”, indicó en su segundo de tres días de visita oficial a Nueva Zelanda.En reunión con jóvenes maoríes, grupo de origen polinésico asentado en Nueva Zelanda, señaló su confianza “en que los jóvenes de todo el mundo podrán transmitir a sus gobiernos un mensaje muy claro", sobre el tema.La ONU ha señalado que hasta el 2030 las emisiones de CO2 podrían reducirse hasta 10 por ciento si se eliminan todos los subsidios a combustibles fósiles.Mientras que el acuerdo de París estipula conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.Durante el encuentro, el funcionario de la ONU destacó el papel de "Generation Zero", dirigida por jóvenes neozeladenses para proporcionar soluciones que aminoren la contaminación por carbono a través de un transporte más inteligente, ciudades habitables e independencia de los combustibles fósiles.Guterres puntualizo que existen tres pasos que marcarían una gran diferencia en la lucha urgente contra el cambio climático: “cambiar los impuestos de los salarios y ponérselos a la huella de carbón; terminar los subsidios a los combustibles fósiles y detener la construcción de nuevas plantas de carbón para 2020”.Puntualizó que “el dinero de los contribuyentes no debe usarse para aumentar los huracanes, propagar la sequía y las olas de calor, blanquear los corales o derretir los glaciares”.“Queremos una economía verde, no una economía gris en el mundo. Es muy importante convencer a los gobiernos de que deben actuar porque todavía hay mucha resistencia", aseguró.Recordó que en la Conferencia de la ONU de 2018 sobre el Cambio Climático encontró cierta resistencia de algunos gobiernos, ya que tienen miedo de avanzar, y “están olvidando que los costos de la inacción son mucho más altos que cualquier costo de la lucha contra el cambio climático”.El secretario general de Naciones Unidas continuará su gira por este país de la región Asia Pacifico hacia las Islas Fiji, Vanatu y Tuvalu.