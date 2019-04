Jóvenes también pueden padecer cáncer de colon

Los jóvenes no están excluidos de padecer cáncer de colon, y aunque en la mayoría de los casos este padecimiento se presenta después de los 50 años, cada vez se manifiesta más en jóvenes de entre 12 y 16 años.En entrevista, el médico oncólogo, especialista en quimioterapia, Marcelino Morales Rivera, señaló que éste es uno de los cinco cánceres más frecuentes, y la edad más joven en que se ha desarrollado es a los 12años.“Su nivel fluctúa, a veces el cáncer de colón se coloca en el número tres, cuatro o cinco. En Tijuana es el tercer cáncer más frecuente”, manifestó el especialista en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Colon.Agregó que, en la mayoría de los casos, el cáncer de colon se manifiesta después de los 60 años pero cada vez se presenta a menor edad, por lo que la recomendación es empezar a cuidarse a partir de los 50 años.Mencionó que “es una entidad que viene en incremento, es un cáncer que afecta principalmente a los adultos de entre 50 y 65 años, es la etapa más frecuente ahorita, es una pena que haya tantas muertes porque es una enfermedad detectable.Morales Rivera precisó que el cáncer de colon se puede detectar a tiempo por medio de la colonoscopía, uno de los instrumentos más eficientes para detectar este tipo de cáncer.“Las causas que ocasionan el cáncer de colon son la alimentación y la dieta baja en residuos, que quiere decir que no hay suficiente fibra y calcio, lo que ocasiona que las personas tengan mucho estreñimiento”, indicó.Expuso que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon es el factor hereditario, tener familiares que lo han padecido como hermanos, padres, primos, tíos. Las personas en esta situación, tienen mayor riesgo de desarrollar este cáncer.“El cáncer de colon inicia como un tumor benigno, un crecimiento anormal en las paredes del intestino, el cual es como un tubo que por dentro está hueco, no es lo que va adentro lo que hace el cáncer sino la pared del tubo, el grosor del colon, esa superficie del órgano se va poniendo como un callo con el estreñimiento”, dijo.Especificó que puede haber diferentes mutaciones que pueden salirse de control e iniciar un crecimiento anormal descontrolado, y cuando empieza a invadir el tejido es cuando da cáncer.“Los alimentos que pueden ocasionar cáncer son los ricos en grasas, la comida frita o carne asada que está mucho tiempo expuesta a la parrilla y mucho humo, producto de combustión, así como la dieta baja en frutas y verduras son predisponentes”, precisó.Morales Rivera agregó que una persona se puede proteger del cáncer de colon comiendo muchas frutas, verduras y fibras, pues los alimentos no deben durar mucho tiempo en el intestino, y cuando se tiene bajo consumo de un lado y alto de otro, en teoría tienen mayor riesgo de padecer cáncer.