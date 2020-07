Jóvenes violan decreto sanitario para jugar futbol

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En días pasados un grupo de jóvenes fue sorprendido por la Policía Municipal jugando futbol soccer en el interior de la Unidad Deportiva Óscar Flores Tapia, y fue obligado a abandonar el inmueble al no estar aun permitido.



La acción realizada por los oficiales fue bien ejecutada, dado que ante la pandemia por el coronavirus las autoridades de salud mantienen la inactividad de los eventos masivos en Saltillo. Los jóvenes no se rehusaron a salir del lugar.



Es tanta la desesperación de la gente, en particular de los jóvenes por regresar a las canchas a practicar deporte que los obliga a brincar la barda de la Unidad Deportiva Óscar Flores Tapia e introducirse a la cancha de futbol soccer.



Tantas son sus ganas de usar las canchas, de golpear el balón, de meter zancadilla, de anotar gol, incluso reclamar las decisiones arbitrales, que han corrido el riesgo de ser amonestados por las autoridades policíacas.