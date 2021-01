Jóvenes y niños festejan con caravana que vencieron al cáncer en Cd. Juárez

Escuchar Nota

algunos de un año y otros de 19, lograrondurante el año pasado y lo que va del 2021, luego de someterse a tratamientos en laEn total sonque tras enfrentarse a la enfermedad lograron superarla y a lo largo del 2020 festejaron junto con sus familias y personal de la Apanical que estaban libres de ese mal.de éstos: Andrea, Leonardo y Gael celebraron, con una caravana vehicular y en las oficinas de la asociación, que ya no recibirán quimioterapias al declarárseles sanos.Alegría, León, Andrés, Constanza, Adriel, Mía, Gael, Kaleb, Andrea, Francisco, Valeria, José, Ian, Ángel y Saúl, además de Gael Meza y Leonardo, son los nombres de quienes se unieron en los últimos meses a otros quedijo Eleonora Negrete, presidenta de la Apanical.“Gracias a todas lasse pudo continuar con los, a quienes durante el 2020 fue posible dar de alta, como ocurrió también con los casos de este 2021; con la ayuda de todos spor los menores enfermos de cáncer”, expresó.Ellos llegaron a la Apanicalsus familias esperaban lo peor, pero gracias a los tratamientos y el apoyo de la comunidad juarense, ahora su situación es distinta, han vencido al cáncer, dijo por su parte Julia Guerrero, coordinadora de Relaciones Públicas de la misma agrupación.Comentó que de ellos, la persona más chica es Ian, de un año, yquienes lograron superar el mal y ahora están libres de cáncer.Ayer martes, para celebrar los tres casos más recientes de vencedores contra esa enfermedad, Andrea, Leonardo y Gael, sus familiares, amigos y personal de la Asociación de Padres de Niños conde vehículos por la avenida Ejército Nacional, cerca de donde se encuentran lasen donde también expresaron su agradecimiento a la comunidad por el apoyo que les dieron.Fue en la Apanical donde bajo la coordinación del médicoueron atendidos contra el cáncer y lograron vencerlo como lo hicieron otros menores el año pasado.porque el tumor desapareció con las radiaciones. Hoy puedo decir que los milagros sí existen y que gracias al doctor Ornelas y al demás personal de la Apanical,”, expresa la señora Amelia Palacios, mamá de Andrea.“Sentí que el mundo se me venía encima, preguntándome por qué a él, por qué”, dice Claudia Correa, madre de Leonardo, al comentar el momento cuando le dieron el diagnóstico de cáncer del niño., dijo que así como estaba llorando en ese momento, iba a llorar de alegría cuando Leonardo salga triunfante, algo que ya ocurrió, pues el niño tuvo su última quimioterapia y ya no tiene la enfermedad”, expresó.