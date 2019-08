Joy acusa a SRE de discriminación por homofobia

Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres... — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

...al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio. @CONAPRED @Claudiashein @lopezobrador_ — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

Joy Huerta asegura que sufrió depor parte del personal de la(SRE) al tratar de sacar un pasaporte para su hija con su pareja Diana."Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con todos los papeles oficialmente requeridos en mano y teniendo el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres", publicó la cantante en Twitter.La integrante de Jesse & Joy comentó que, cuando la persona que los atendió se dio cuenta que eran lesbianas, les pidió un acta de alumbramiento. Este documento —no requerido para tramitar el pasaporte— es expedido en los hospitales para los bebés que no cuenten con otro tipo de registro. "Que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad", escribió Joy."Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal, SRE; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre no solo es insensible también discriminatorio", escribió.En su publicación, la ganadora del Grammy etiquetó a la, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxicoy al presidenteEn el sitio oficial del gobierno mexicano, lainforma que los documentos requeridos para tramitar elordinario para menores de edad con presencia de sus padres o tutores son los siguientes:Original de copia certificada de acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil mexicano.Original de Copia certificada de acta de nacimiento expedida por las Oficinas Consulares.Original y copia de carta de naturalización (de ser necesaria).Sólo en caso de que el registro de nacimiento del menor se haya realizado de manera extemporánea se requerirá documentación complementaria, informa la SRE. Uno de estos documentos sí puede ser la constancia de alumbramiento o certificado de nacimiento expedido por un hospital. Esto se solicita solamente si el menor de edad fue registrado después del primer año de vida.En el caso de menores que fueron adoptados, también se pedirá un original de la copia certificada de sentencia de resolución de adopción, pero no es el caso de la hija dey Diana.