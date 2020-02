Juan Antonio Villarreal explora las realidades del universo escénico

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una serie de personajes toman el escenario y comienzan a dialogar entre ellos: dos hombres y dos mujeres. La situación cambia de un momento a otro, el espectador se pregunta qué está pasando y al final mira cómo todo encaja perfectamente en un plan que apela a la sorpresa.



La sensación es extraña pero lleva a la reflexión sobre esas realidades que el teatro crea por medio de la farsa, esa es la meta que el dramaturgo Juan Antonio Villarreal se planteó al unir un montón de diálogos sueltos, ensayos y escenas que nacieron sin otro fin que el de la exploración creativa, en la obra Los Cuadernos de Gregorio.



La estructura de la puesta en escena –que se presenta hoy con el grupo de teatro Séptimo Cielo– consta de diálogos que se hilan un personaje: Gregorio, así como por un trabajo: el teatro. Eso es así, porque según apuntó el director a Zócalo “son diálogos que escribí sin otra intención que afinar el trabajo y me di cuenta que podían funcionar más allá de simples ejercicios teatrales, que podían juntarse para ser una obra en sí misma”.



Con un elenco compuesto por Melissa Soto, Andrea Galindo, Luis Saldaña y Guillermo Guajardo, quienes ya habían trabajado con anterioridad junto a Villarreal en el montaje Los Empeños de una Casa, interpretan diversos tiempos y lugares, espacios inconexos que no permiten el descanso debido a su constante cambio.



Con ese constante encabalgamiento de acciones y hechos, el director debe saber bien hacia dónde dirigir la historia.



“Lo más difícil es enamorar a los actores a un texto como este, que no se cuenta de manera lineal sino que va y viene. Pero lo que realmente me interesa es buscar la capacidad de los actores de cambiar de emociones y acciones en un breve tiempo, para que el clímax de cada una de estas escenas se pueda dar en fracciones de segundo. Esta obra es, también para ellos, un reto actoral. Lo que intentamos es que el público pueda sentir algo en la piel durante ese breve tiempo, ya con las escenas ellos se imaginarán su historia y lo que sucedió o sucederá”.



Profundidades



Los Cuadernos de Gregorio son, a su vez, una realidad dentro de una realidad. Un juego de cajas chinas que toman al público y lo sumergen en una espiral. El Gregorio dramaturgo, el Gregorio hijo, el Gregorio real... todos ellos conviven en ese pequeño espacio que les da el Teatro de Cámara Jesús Valdés, en donde se presentará la obra.



¿Como creó Villarreal ese universo de muñecas rusas que se funden una sobre otra? La respuesta es sencilla, según apuntó, ya que el teatro consta de montar farsas de esa índole haciéndolas pasar por verdaderas, para que así el espectador pueda olvidarse del mundo y que se abandone a la mentira para enfrentarse a su realidad.



“Cuando entras al teatro como público debes de dejar los prejuicios fuera. Uno como actor y director debe saber, también, que ese público es alguien sensible e inteligente a quien le mostramos una farsa para contarle una verdad.



“Lo que hacemos aquí es que, a través de esos diálogos simples y cotidianos, mostramos que hay una historia y una vida detrás de lo que se está diciendo. Creo que si no hay vida en un diálogo, ninguna obra se sostendrá ni será creíble, no habrá nada real en lo que se muestra sobre el escenario”, explicó el también actor y dramaturgo.