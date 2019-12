Juan de Dios Pantoja revela fuertes audios desenmascarando a Badabun

Con mucho miedo, pero convencido de que tiene que hacer lo correcto,en donde primeramente da a conocer que los youtubers que denunciaron en redesde, pues estos no podían tener control sobre estos ya que la empresa para la que trabajaban las manejaba, sin embargo Pantoja dice no estar confiado en que las cosas se van a quedar así y teme por represalias, situación que lo llevó a dar a conocer fuertes audios en la que desenmascara la supuesta farsa de algunos programas que maneja Badabun.Y una de ellas es el programa en donde muestran el rescate de perros y para ello utilizaban una ambulancia,ambulancia no se utilizaba realmente para rescatar animales, si no para transportar dinero.El otro audio es donde se exponede quien Pantoja se dice decepcionado ya que señaló que siguió el juego de Badabun y nunca apoyó a sus demás compañeros, además de que ella habria pedido que no se les regresara las redes a los demás youtubers.En el material se escucha cuando Pantoja y los demás la encaran durante una reunión que tuvieron y le cuestionan el por qué no los defendió ante la empresa y en lugar de eso subió un video en el que cierta forma justifica las acciones, de lo cual Carolina Díaz admite que se equivocó pues se trataría de una estrategia de la empresa.que no crean en próximas noticias que los perjudiquen de ellos, ya que Juan de Dios está convencido de que el CEO no se quedará con los brazos cruzados y algo tramará en contra suya tras revelar los audios que lo comprometen.“Ustedes juzguen, tengan cuidado a quien le creen, nosotros no estamos manipulados por nadie. Conozco muchísimo al CEO de esta empresa y a su hermano y se que no se quedarán con los brazos cruzados. Tengan mucho cuidado con lo creen y ven”.En este video los youtubers utilizaron el canal de Juan de Dios Pantoja para denunciar acoso sexual y malos tratos de la empresa Badabun: