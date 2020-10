Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza responden a críticas por su boda

Escuchar Nota

"Te elegí una vez y lo haría mil veces más , gracias por estar ahí para mi en todo momento por hacerme la mujer mas feliz del mundo y enseñarme tantas cosas, TE AMO MI AMOR, marido y mujer de nuevo wuuu", escribió la influencer.



"Muchos han intentando arruinar nuestra relación, y por fortuna esta más fuerte que nunca, te amo mi nena, siempre estaré para ti. JPTLV", escribió el youtuber.



Tras varias polémicas, truenes y regresos,sin embargoTras esto, también se filtraron algunos videos en donde el youtuber tenía sexo con otras mujeres que no eran, en ese entonces su novia y madre de su hija. Y fue para finales del mes de abril que la pareja se separó en medio del escándalo.Sin embargo, fue a principios del mes de septiembre que los dos alcanzaron la reconciliación y regresaron por el bien de su familia. Pero lo que sorprendió es que un después hayan decidido contraer matrimonio.Otros de los mensajes o "consejos" que recibió directamente Kimberly fue que lo pensara bien, ya que según sus fans, Pantoja no iba a cambiar nunca y que si ya le fue infiel varias veces, lo va a hacer otras tantas en el futuro.Ante estos ataques, la pareja decidió dar la cara y responder en sus cuentas de Instagram que lo que habían hecho fue lo mejor para los dos y que no se arrepienten de nada.Por ejemplo, en la cuenta de Loaiza se pude ver diferentes fotos de cómo fue su boda, la cual se llevó acabo en un jardín, acompañados obviamente de su pequeña Kima.donde se les pueden ver a lado de una mesa con copas y platos listos para se servidos, junto a su hoja, besándose y posando para la cámara.la cual ya tiene más de 8 millones de reproducciones en el canal de la también cantante de reggaetón.