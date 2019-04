Juan Gabriel, vivo o muerto, es ‘amor eterno’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el cantautor fallecido en 2016, Juan Gabriel, “vive por sus canciones y su talento”, esto, a 15 días de que el representante de éste le entregara una carta para la supuesta “reaparición” del autor de “Hasta que te conocí”, “Querida”, "Así fue", "Abrázame muy fuerte", entre otros temas.Al ser cuestionado esta mañana sobre la misiva que Joaquín Muñoz entregó el pasado 8 de abril en Palacio Nacional, el mandatario comentó mantuvo buena relación con el músico y que, “esté vivo o muerto, es ‘amor eterno’”.Calificó al Divo de Juárez como una persona “extraordinaria” y como un “gran artista” con quien en alguna ocasión, cuando era Jefe de Gobierno, se reunió después de la junta de seguridad matutina.“Cuando fui Jefe de Gobierno lo invitamos al Zócalo y como era: cantó y cantó y me esperó hasta las 06:00 horas que yo llegaba a las reuniones de seguridad y tuve con él muy buena amistad”, dijo.Reconoció López Obrador que si recibió la carta presuntamente escrita por Juan Gabriel; sin embargo, aclaró que es bueno recordar al cantautor por su talento musical y por su amor a México.“Sí se acercó una persona, que, me dice, que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más. No puedo decir más, no hay elementos que prueben nada. Vamos a dar como hecho que vive por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria, libre, patriota, defensor del pueblo de México”, aseguró.