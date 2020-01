‘Pepillo’ Origel anuncia su retiro de los espectáculos

"Me retiro de los espectáculos. Ya di lo que tenía que dar, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado. Me ha ido muy bien, he estado encantando de la vida, hice una gente muy querida", reveló Juan José.

"Ya pensé seriamente en el retiro porque me encantaría que la gente me dijera 'ay no, por qué' a que me digan 'ay, no, ya vete'. Nadie puede ocupar mi lugar, nadie. Ocupen el suyo. El mío se queda ahí. El futuro es de cada quien, pero mi lugar Juan José Origel se va y no hay igual", señaló en entrevista.

anunció que se retirará del mundo de los espectáculos, pues "ya dio lo que tenía que dar"; sin embargo, aseguró que nadie ocupará su lugar como conductor de televisión, pues no hay nadie "igual".En entrevista para Hoy,, pues ya dio lo que tenía que dar y quiere vivir en otro lado.El conductor del programaseñaló que prefiere retirarse a tiempo y que su lugar no lo ocupará nadie pues "no hay alguien igual a él".En 1996,inició su carrera en la televisión como conductor en el programa, en el que trabajó de la mano de la periodista de espectáculos. Actualmente, el presentador conduce los programasjunto aCon información de Milenio