Juan Osorio le ofrece trabajo a Pablo Lyle

Tras varios meses de haber iniciado el proceso legal en contra de Pablo Lyle, quien fue acusado por golpear a un hombre de 63 años quien perdió la vida después del altercado, Juan Osorio le demostró su apoyo al ofrecerle trabajo.Por su parte, el productor dijo que lo conoce, ha trabajado con él y por ser quien es, no dudaría en trabajar nuevamente con él.Osorio comentó ‘Pablo, saliendo de este suceso, sería yo de los primeros que con los ojos cerrados le ofrecería una novela, sé quién es’.Juan Osorio fue el primero que le ofreció a Pablo un protagónico en 2011 en Una Familia con Suerte.El productor señaló que confía en que Pablo saldrá bien librado de este tropiezo y no dejará de apoyarlo. ‘No tengo la menor duda que Pablo va a retomar y a renacer como el ave fénix’.Además, Juan Osorio le dijo al actor a través de los medios que ‘Pablo no flaquees tú, y yo hemos hablado, hemos platicado, sabemos lo que hemos pactado y creo mucho en ti’.