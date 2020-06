Juan Pablo Villalobos explora con su nueva novela el espíritu de barrio

Escuchar Nota

“Las comunidades suelen integrarse muchas veces en función de la identidad”, plantea. “¿Qué es ser de ahí? Haber nacido ahí, crecido ahí y compartir una serie de valores. En realidad, esas nociones de pertenencia a una comunidad son profundamente excluyentes porque basta con que tú no cumplas con alguno de esos requisitos para que te vuelvas sospechoso”.

Así se lee en un pasaje de la novela: “Lo verdaderamente peligroso es la idea de que todo lo que viene de afuera, lo alienígena, es una amenaza que hay que erradicar. ¿Sabes cómo se llama eso? Fascismo universal”.

“Quería explorar otra forma de humor; suena raro, pero también tratar a mis personajes de una manera diferente, sin miedo al sentimentalismo, a la ternura, a la piedad y la conmiseración, y me interesaba ver si se podía escribir de esta manera sin necesariamente ser cursi”.

Max y Gastón son dos amigos inmigrantes que atraviesan por un momento crítico: Max ha perdido su restaurante al no poder renovar la renta del local mientras Gastón debe dormir a su perro, que agoniza.Una situación que les demanda más de lo que están preparados para asumir, dice(México, 1973) sobre los protagonistas de su más reciente novela,(Anagrama).En el caso de Max, su manera de reaccionar ante los reveses es encerrarse, pasar a la inacción y vegetar.Gastón, aun cuando intenta reaccionar y ayudar a su amigo, no sabe cómo hacerlo, ni tampoco a su perro, pues bastaría una decisión suya para detener el sufrimiento.es el tipo de escritor al que no le gusta hablar de temas cuando le preguntan de qué tratan sus novelas.Pero La Invasión delsí responde a algo concreto: la preocupación de su autor sobre el sentido de lo que significa vivir en comunidad, así como la amistad y la paternidad.Al inicio de la escritura de la novela, Villalobos tenía en mente a Max, a su padre y a su hijo encerrados en el restaurante clausurado.El hijo, Pol, es un científico que regresa de la tundra y padece una crisis de paranoia, mientras el padre vive a salto de mata, perseguido en su nación por un caso de corrupción.A los tres los consume el miedo a enfrentar la realidad.“Me interesaba mucho explorar esta noción de paternidad que se transmite de manera íntima en las familias, ese juego de exigencias, culpas y responsabilidades; expectativas que, en el caso de la novela, nos hace explorarla en clave masculina, que nos hace muy tóxicos a los hombres, pero en el fondo estamos vulnerables, frágiles, asustados, heridos”, responde Villalobos, quien ha pasado el confinamiento en su hogar en Barcelona ante la pandemia por Covid-19.El escritor, también autor de(2015) y(2016), esta última ganadora del Premio Herralde de Novela, reconoce en su nueva historia una intención deliberada por ocultar todo rasgo identitario. Max y Gastón son latinoamericanos, pero jamás son llamados así en la narración.Villalobos plantea que la única posibilidad para salir de esos discursos identitarios es recuperar la idea de ciudad, la noción de barrio, que cree pueden ser más incluyentes y no dependen de esos aspectos identitarios.El personaje de Pol trae a la novela un interés del autor que data desde su infancia por influencia paterna: la vida extraterrestre. No le interesaba abordarlo desde el punto de vista de la ciencia ficción, sino científico: “¿Qué significa realmente la búsqueda científica de vida extraterrestre?”, y se volcó en la lectura de materiales sobre el tema.El lector encontrará transformado el mecanismo del humor utilizado por Villalobos en anteriores novelas. Un humor que solía fincar en el juego de la humillación entre sus personajes; la burla, la ironía.Villalobos es un autor al que no le interesa repetirse, y aquí recurre por vez primera vez a un narrador externo.La Invasión del Pueblo del Espíritu está disponible también en formato electrónico.