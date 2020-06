Juan Pablo y Luis Gerardo, se ponen la camiseta por Saltillo

Escuchar Nota

“En ese proyecto Luis Gerardo vio que hacíamos un buen trabajo y como él ya traía la idea de la marca de ropa, decidimos fusionar las dos ideas para apoyar y hacer cosas grandes”, explicó Juan Pablo.

“Los invito a que crean que sí se puede, a ponernos la camiseta como saltillenses y hacer un movimiento más grande”, dijo Luis Gerardo.

“NBN es una marca de ropa que nace de un movimiento, cuyo objetivo es ayudar a la mayor cantidad de gente”, enfatiza Luis Gerardo y argumenta que con todo esto también desean crear un hábito entre la población, como lo es adquirir una prenda para ayudar a los demás.

“En estas semanas nos hemos dado cuenta que mucha gente quiere apoyar, pero no encuentra la forma de hacerlo, por eso decidimos darnos a conocer”, argumentó Juan Pablo y detalló que hasta el momento han hecho buena mancuerna con diferentes asociaciones civiles a quienes apoyarán en el futuro.

“El chiste es no hacerlo solo en estos momentos, sino consolidar la marca y más adelante buscar otras áreas en las que podamos apoyar”, recalcó Luis Gerardo.

“Una de las personas que nos apoya con el bordado nos dijo que están batallando con el trabajo, que si no les diéramos esto de las playeras, estarían sin ninguna fuente de ingresos”, puntualizó Juan Pablo.



“Por eso invito a la gente a que crea que hay maneras de ayudar a los demás en la que ambas partes ganan, en este caso adquieres una playera y con ella beneficias a quienes más lo necesitan”, reiteró Luis Gerardo.

“Con todo esto queremos dejar huella, somos unos jóvenes emprendedores que deseamos ayudar a los demás y dar a conocer a la gente que cree en los valores”, finalizó Luis Gerardo.

Con el lanzamiento de la marca local No Brand Needed (NBN),en beneficio de los más necesitados.Su objetivo principal escon un bordado de un ícono en especial, ubicado en la parte superior izquierda. Estos símbolos representan los grupos de la sociedad saltillenses para los que van destinados los recursos que recauden con la venta de estas playeras.A pesar de que la idea nació en la mente de Luis Gerardo desde tiempo atrás,, donde se hacía el trabajo de apoyo a grupos vulnerables de la localidad.Con el lanzamiento oficial de NBN,, por lo que lanzan la invitación a todos los saltillenses para que se sumen a su iniciativa.Por todo esto,, una marca emanada de su fuerte compromiso con la sociedad y, sin lugar a dudas, de su gran amor por Saltillo.Llevan tres semanas trabajando en el proyecto y: beneficiar al asilo El Ropero del Pobre, uno de los centros para adultos mayores más emblemáticos de la localidad.En ese sentido,y en la zona izquierda del pecho tiene un bordado con un símbolo que hace referencia al grupo de la sociedad que beneficiarán con la compra de esa playera.Actualmente,: el cubrebocas, que representa el apoyo con insumos para el personal médico que combate el Covid-19; un chef, que significan donativos en despensa o box lunch para los más necesitados, y la forma del coronavirus, que los compromete a brindar ayuda en lo que se requiera como parte de las consecuencias del virus en la ciudad.Al lanzar oficialmente su proyecto en el contexto de la pandemia de Covid-19,, por eso la confección de su camiseta ha representado un alivio para ese sector.Por lo anterior,, lo que es un beneficio colateral para todas las manos que están alrededor del proyecto.Asimismo,quienes están siendo apoyadas de esta manera por NBN.En ese sentido, el eslogan de esta marca que recién nació en la localidad es I Know My Value, en referencia al valor que reconocen en la solidaridad que despertó esta necesidad de hacer algo por los demás en Luis Gerardo y Juan Pablo.Recuerda Luis Gerardo que desde el planteamiento de la idea con Juan Pablo, apeló a promover la solidaridad entre los saltillenses, ya que este es uno de los valores que más distinguen a nuestra sociedad y consideran que deben hacerse notar.Por su parte,, “es un proyecto local que esperamos poder hacer que crezca a nivel nacional e internacional, pero primero queremos ver a nuestro Saltillo bien”.Por último,, también tienen un componente emocional con las frases individuales que vienen en las cajas donde entregan las camisetas.