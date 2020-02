Juárez se impone en el Estadio Azteca y vence al América

Escuchar Nota

10’: ¡GL! Diego Rolán se encuentra con el balón en el área y lo empuja para darle la ventaja a Juárez.



América 0-1 FC Juárez#LigaBBVAMX #SienteTuLiga pic.twitter.com/hv5SuJ7oKu — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 2, 2020

21’: ¡GL! Dario Lezcano aumenta la ventaja para ‘Los Bravos’. El ariete paraguayo cierra a segundo poste y anota.



América 0-2 FC Juárez#LigaBBVAMX #SienteTuLiga pic.twitter.com/hmr26BtANw — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 2, 2020

50’: Henry Martín definió ante la salida de Iván Vázquez, pero la defensa cortó el balón antes de que llegara a portería. #LigaBBVAMX #SienteTuLiga pic.twitter.com/YXmjRCumlD — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 2, 2020

74’: ¡GL! Luis Fuentes anota para las Águilas. El defensor acerca al América en el marcador.



América 1-2 FC Juárez#LigaBBVAMX #SienteTuLiga pic.twitter.com/3ztv0HssXB — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 2, 2020

Diez minutos de pesadilla condenaron al, diez minutos en los que no se le vio ni pies ni cabeza y en los que se fue a la lona. Y aunque tiró de orgullo, no pudo recuperarse y acabó perdiendo 1-3 ante, que vino alcon personalidad y aprovechó las circunstancias que le pusieron el partido a modo.Iban los primeros instantes del partido cuando Jorge Sánchez se mostró muy acelerado, el defensa azulcrema se barrió por detrás sobre Mauro Fernández, el árbitro Adonai Escobedo fue llamado al VAR para revisar la acción, tras la consulta le mostró la roja al lateral izquierdo.América tenía que lidiar todo el partido con un jugador menos, algo que Juárez supo explotar. El equipo de Gabriel Caballero se organizó mejor, empezó a tener la pelota y la circuló con mucho sentido y logró exigir a Ochoa con un cabezazo de Flavio Santos que Guillermo Ochoa tapó con un lance.Pero unos segundos después, el portero midió mal la pelota en un centro, dejó el balón suelto y lo tomó Diego Rolán, el charrúa definió con mucha serenidad, aunque la acción se revisó en el VAR, el tanto subió a la pizarra. En 10 minutos América ya jugaba con uno menos y con el marcador en contra.No reaccionaron las Águilas ni en el campo ni en el banco, porque Miguel Herrera se lo pensó demasiado para hacer algún ajuste. Los jugadores azulcrema no lograban detener a los fronterizos que se los llevaban por delante en todos los duelos individuales. El medio campo y la pelota le pertenecía a Juárez que no dejaba de ir en busca de Ochoa, sabían los Bravos que era el momento para dar un golpe serio.Y lo hicieron. Rolán apareció por la banda, aguardó por la llegada de Intriago que entró al área sin alguien que le hiciera sombra y mandó un centro raso, a segundo poste apareció Lezcano y empujó la bola para asestar otro duro golpe a las Águilas al 21'.Solo entonces reaccionó el Piojo que ajustó su defensa con la entrada de Luis Fuentes por Leonardo Suárez, el argentino no tuvo tiempo de degustar su primera titularidad, fue víctima de las condiciones.Juárez templó el partido, lo llevó a su ritmo, y solo cuando bajó las revoluciones fue que América pudo encontrar un poco de aire para acercarse al arco de Vázquez Mellado, pero entonces le faltó puntería a los azulcrema. Henry no llegó a un centro de Richard, el mismo atacante cabeceó un centro de Ibargüen que el arquero atrapó. Y la más clara la tuvo Giovani al 40', cuando entró al área con la pelota, pero no pudo rematar de buena manera y Vázquez evitó el descuento.Se rompió el juego en el complemento porque América debía asumir riesgos, Henry se quedó cerca de anotar, pero le faltó fuerza a su remate. Mejoró el cuadro de Coapa, pero no le alcanzó para lograr ese gol que le metiera al partido, si habría de morir tenía que ser de algo y no de pasividad.Juárez apostó por el temple y a tener algún contragolpe en el que terminara de liquidar a las Águilas. Lo que llegó primero fue la reacción azulcrema, con un gol de Luis Fuentes a la salida de un córner. Quedaban 15 minutos de nervio, pero Los Bravos no se estresaron y encontraron el tercero al final del partido.América sufrió un duro revés, propiciado por sí mismo y sus errores, algo que deberá corregir para que no pase jornadas de apuro como el semestre pasado, mientras el equipo no esté completo, debe resistir y no meterse el pie solo.