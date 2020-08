Jubilaciones de CFE aumentarán deuda pública, advierten analistas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La reducción en los años laborales para que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tengan acceso a su jubilación implicará un aumento importante de la deuda pública, pues significa que el sector público asumirá un pasivo que será pagado con recursos de toda la población y va en contra de las acciones que el gobierno federal debería de hacer para reducir la carga que representan las pensiones y jubilaciones, advirtieron especialistas.



De acuerdo con información de la CFE, la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo beneficiará a más de 45 mil trabajadores, “con pleno respeto” a sus derechos y estricto apego al marco normativo vigente.



La directora de análisis económico-financiero de Banco Base, Gabriela Siller, indicó que la CFE revirtió una modificación que se hizo al contrato en 2016, reforma que en su momento disminuyó el pasivo laboral en aproximadamente 160 mil millones de pesos; por tanto, ahora un aumento de esos 160 mil millones de pesos implica aumentar el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros (SHRFSP), que es la versión más amplia de la deuda pública, en 1.3 por ciento.



Explicó a MILENIO que, a junio de 2020, el SHRFSP era de 54.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y esos 160 mil millones de pesos aumentarán esta relación a 55 por ciento del PIB.



El director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, resaltó que lo importante de esto es que el grueso de esas pensiones se va a pagar con impuestos generales y el endeudamiento va a subir al menos en 1 por ciento del PIB para beneficiar a esas 45 mil personas.



Enfatizó que el problema es que los pasivos contingentes, donde entran las pensiones, no se ven bien reflejados en la deuda, pues como esas potenciales jubilaciones y pensiones representan algo que todavía no ocurre, la Secretaría de Hacienda no lo quiere reconocer como endeudamiento, pero para efectos prácticos, las personas se van a jubilar y se les irá pagando mientras estén vivas y eso sube como 1 por ciento la deuda.



El directivo del CIEP indicó que el problema se verá reflejado a mediados de la década de 2030, en un sistema que sigue siendo muy injusto y que se irá pagando con gasto corriente, como se hace actualmente.



Pasivos contingentes podrían elevar deuda hasta 200% del PIB



Resaltó que si bien es difícil saber el tiempo exacto que vivirá una persona, sí se puede sacar un promedio del tiempo de vida y, con base en ello, estimar el impacto en la deuda pública.



Así, dijo Héctor Villarreal, la estimación más conservadora apunta a que los pasivos contingentes representan 80 por ciento del PIB; con esto, la deuda pública se iría de 54 por ciento a 134 por ciento del PIB. En el peor escenario, los pasivos contingentes representan 140 por ciento del PIB y la deuda pública llegaría casi a 200 por ciento del PIB.



