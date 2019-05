Jude Law se casó en secreto

Teniendo en cuenta que la pareja formada por Jude Law (de 46 años) y Phillipa Coan (de 32) ni siquiera se molestó en confirmar públicamente su compromiso matrimonial el pasado mes de febrero, resulta comprensible que su boda, la cual habría tenido lugar el miércoles en medio de una discreta ceremonia celebrada en un ayuntamiento del centro de Londres, también se haya producido en la más estricta intimidad.Han tenido que ser fuentes cercanas a la pareja y testigos presenciales del momento los que informen sobre los detalles de su gran día.Según el diario The Sun , los novios llegaron a primera hora de la mañana a la sede de la corporación municipal del distrito de Marylebone a bordo de una camioneta y, una hora más tarde, regresaban al vehículo ya convertidos en marido y mujer y, por tanto, luciendo sus respectivas alianzas.El tono sobrio y relajado de la boda también se reflejó en los atuendos que ambos lucieron para la ocasión, como apuntan los mismos informantes.Phillipa optó por un sencillo minivestido de color crema que ejercía de lienzo perfecto para el colorido que le aportaba el ramo de flores que sostenía en su mano, mientras que el intérprete de Albus Dumbledore en la franquicia de Animales Fantásticos– y padre ya de tres hijos con su ex esposa Sadie Frost- apostó por un traje de pana que, ante todo, destacaba por su intenso color azul.Aunque ya estén oficialmente casados, es más que probable que su paso ayer por el registro no sea más que el preámbulo de una celebración mucho más multitudinaria que podría producirse este mismo mes de mayo.Y es que, de acuerdo con la información que maneja el mismo medio, los dos enamorados, quienes se conocieron hace algo más de cuatro años, llevarían meses planeando un enlace por todo lo alto y nada menos que en Francia.