Jueces rechazan admitir pruebas presentadas por César Duarte y su esposa

“En ese orden de ideas resulta improcedente la admisión del medio de convicción en comentó, pues carece de idoneidad, ya que con su desahogo no se lograría demostrar el acto que por esta vía se combate, tampoco procede su admisión por falta de pertinencia, lo anterior, en atención a que no se encuentra relacionada con la litis del presente asunto”, añadió.

“Por tanto, no ha lugar a tener por admitida la prueba documental que ofrece la apoderada legal de la quejosa, dado que este órgano jurisdiccional está obligado a analizar el acto reclamado como lo conoció la autoridad responsable, ya que el desahogo de la documental ofrecida no sería armónico con los principios de oralidad, de inmediación y el carácter no formalizado de las pruebas correspondientes a la fase procesal en la que se emitió la orden de aprehensión reclamado”, apuntó.

El exdel estado de, y su esposa, no lograron conseguir que dos jueces federales admitieran pruebas a su favor en losque promovieron para tratar de echar abajo las órdenes de aprehensión que pesan sobre ambos.Desde mediados del año pasado, el matrimonio demandó la protección de la justicia contra las órdenes de captura y contra las órdenes de detención provisional y peticiones formales de extradición.Como parte de los litigios que hay en curso,y su esposa pretendían que se admitieran comoen las que supuestamente se “expone la ilicitud e inconstitucionalidad” de la declaración ministerial de un testigo protegido que declaró en su contra el 8 de diciembre de 2018, ante laEn el caso del ex mandatario estatal, la, indicó que la facultad que tiene la parte quejosa para ofrecer pruebas no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos.La juzgadora mencionó que las supuestas pruebas para intentar demostrar “la ilicitud e inconstitucionalidad de la declaración ministerial del testigo protegido” es ajena al tema de este juicio, que es la orden de aprehensión.Por lo que hace al juicio de, puntualizó que la(SCJN) estableció que, en los juicios de amparo indirecto promovidos contra una orden de aprehensión emitida bajo el sistema acusatorio, el juez de amparo no debe admitir el desahogo de aquellas pruebas cuya finalidad sea demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto.Los ministros, agregó el juez, detallaron que desahogar tales pruebas vulneraría los principios de oralidad, ya que solo corresponde a un juez de control valorarlas.está a la espera de que la juezadecida en los próximos días si lo concede en, esto tras una audiencia celebrada el martes pasado en una Corte de Florida.El 8 de julio de 2020, el ex gobernador fue detenido en Miami, Florida, con base a una orden de detención con fines deemitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, por la existencia de una orden de captura por su probable responsabilidad en los delitos deA su vez, el juez de, adscrito al, entambién pidió la captura de la esposa del ex gobernador.