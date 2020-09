Jürgen Klopp, el futbol y el entrenamiento al ritmo de heavy metal

Escuchar Nota

"Me preguntan por qué sonrío siempre. A veces sonrío incluso luego de una derrota. Se debe a que, cuando nació mi hijo, me di cuenta de que el futbol no es cuestión de vida o muerte. No estamos salvando vidas".



"A Arsene Wenger (ex DT del Arsenal) le gusta tener la pelota, dar pases, es como una orquesta. Pero es una canción silenciosa. A mí me gusta más el heavy metal, siempre quiero ruido".



Su imponente 1.92 metros de estatura, sus gafas y su barba cana acompañan. Como jugador, sin una posición clara, inició de defensa y terminó de delantero en el Rot-Weiss Frankfurt y en el Mainz 05, donde debutó como entrenador y logró su primera proeza al ascender al modesto equipo a la Bundesliga, aunque posteriormente perdieron la categoría y no lograron volver. Al quedar libre en 2007, algo que los del club amarillo y negro no lograban desde hace 9 años. No sólo tenían una dura carrera contra su rival, sino que tiempo después, con jugadores como Marco Reus, Mario Götze y Robert Lewandowski, a nivel europeo comenzaron a competir frente a los poderosos equipos en la UEFA Champions League como al Real Madrid que eliminaron en una Semifinal y en la contienda por la Orejona cayeron frente al Bayern Múnich. Jugadores importantes fueron adquiridos incluso por el archirrival y llegaron los malos resultados hasta su salida en 2015. A pesar de los resultados, luego de tomarse un descanso del futbol. Este histórico equipo inglés estaba ávido de volver a levantar el título y figurar nuevamente en la máxima competición europea, dos sequías con las que terminó el entrenador de las gafas y la gorra. Intenso en el banquillo, pasional en los festejos y con un equipo que le respondía en la cancha con futbol espectacular, Jürgen se ganó que el mítico Anfield se rindiera a sus pies y juntos se acostumbraran nuevamente a celebrar. Primero fue con la, para lograr la sexta Orejona de los Reds, quienes no la ganaban desde 2005. Una temporada después y sobre rivales como el Manchester City, de Pep Guardiola, el Tottenham, de José Mourinho, el Chelsea, de Frank Lampard, y el Manchester United, de Ole Gunnar Solskjær,