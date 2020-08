Jueves de la próxima semana abrirán teatros de CDMX

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El próximo jueves 27 de agosto reabrirán los teatros en la Ciudad de México después de permanecer más de cinco meses cerrados a causa de la pandemia por Covid-19.



Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien indicó que al igual que todos los establecimientos mercantiles que han abierto en las últimas semanas, los trabajadores y asistentes deberán de cumplir con todas las medidas sanitarias para mitigar la propagación del Coronavirus.



"Los empleados deben utilizar de forma obligatoria equipo de protección personal, cubrebocas y careta; filtros sanitarios para la detección de síntomas; mantener la sana distancia; dispensadores de gel antibacterial; y el uso de ventilación natural principalmente. El registro obligatorio de la reactivación, las pruebas, si tienen más de 100 trabajadores al tres por ciento de los empleados; el uso de LOCATEL para los casos positivos para poderlos apoyar y tener vigilancia de las personas, no me refiero a vigilancia física, sino vigilancia médica”



La mandataria capitalina indicó que los teatros podrán operar con un aforo del 30% y solo en el caso de que cuenten con espacios abiertos esta podrá ser de un 10% más.



El uso de cubrebocas será obligatorio durante toda la función para el público.



La duración máxima de la obra deberá de ser de 1 hora 30 minutos. Orquestas y bandas en vivo que utilicen instrumentos de viento no estarán permitidas. La banda sonora deberá estar grabada.



Puestas en escena deberán considerar un re trazo o re trazado escénico, guardando una distancia de hasta 3 metros entre el elenco y el público y una distancia de 1.5 mts. entre el elenco.



Deberá de haber un solo sentido para la entrada y salida, así como letreros para señalar el recorrido y los lugares de espera en cajas y/o filas.



Se cancelan las dos primeras filas de asientos. Y se asegura la sana distancia entre el público cancelando asientos entre los ocupados.



No se entregarán programas impresos ni volantes. Fomentar la compra de boletos por internet.



Por otra parte Sheinbaum Pardo comentó que recientemente se han recibido en el 911 distintas llamadas que se quejan de fiestas, reuniones y eventos sociales, por lo que llamó a la población a actuar con responsabilidad.



"Aún no es tiempo de las fiestas, ya habrá tiempo para retomar las fiestas en la ciudad. Entonces pedirle a la población que nos ayude a evitar los contagios”



Finalmente recordó la campaña de prevención “1, 2, 3 por todas y todos”, la cual busca fortalecer las medidas sanitarias de protección entre la ciudadanía, con el propósito de evitar un posible aumento de contagios de Coronavirus (COVID-19) y la ocupación hospitalaria.



Ponte cubrebocas. Así evitas contagiarte de Covid-19; si es reutilizable, lávalo; si es desechable, córtalo y tíralo dentro de una bolsa.



Mantén sana distancia de 1.5 metros y lava tus manos frecuentemente o usa gel antibacterial. Así evitas contagiarte de COVID-19.



Si tú o tu familiar tienen síntomas, quédense en casa 15 días. Envía un mensaje de texto SMS con la palabra “covid19” al número 51515 o llama a Locatel (5658-1111).



Con información de Excélsior