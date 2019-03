Juez anima a denunciar¡a colega!

El video de una audiencia intermedia de tres acusados de homicidio fue subido a YouTube, donde los imputados, que ya llevan un año en la cárcel por dilación del juicio, acusan de corrupción a la jueza María Luisa Valencia García, quien dicen, los incitó a declararse culpables.El video titulado “Defensor púbico exhibe actos de corrupción de jueza en el Sistema de Justicia Penal” muestra una audiencia intermedia que se realizó el 22 de febrero pasado, ante un juez diferente al de las primera audiencias llevadas a cabo en el 2017.En ella comparecen Brayan Altamirano Hernández, José Ángel Fernández Rodríguez y Ricardo Martínez Escalera, acusados de homicidio con alevosía y ventaja, presos desde hace un año, quienes se dicen inocentes y víctimas de la corrupción del Sistema de Justicia Penal.“La juez María Luisa, cuando se acabó la audiencia la vez pasada, nos dice que nos echemos la culpa, que si no, era peor para nosotros, que hasta 50 años nos podían dar. Tengo miedo y yo quisiera comentar eso”, dijo el primer imputado.“Nosotros siempre le dijimos, es que nosotros no fuimos. Pero por parte del Ministerio Público y de la juez, pareciera que ellos estaban de acuerdo en enjuiciarnos de esa manera. Ahora que pasa esto, tenemos miedo, porque el licenciado anterior que tenían mis compañeros nos mencionó que los testigos pueden venir corrompidos por el Ministerio Público”, refirió el segundo.Luego de darse a conocer un video titulado “Defensor púbico exhibe actos de corrupción de jueza en el Sistema de Justicia Penal”, de tres personas involucradas en un homicidio, los acusados aseguraron tener miedo.“Varias veces nos han suspendido audiencias, hemos tenido mucho tiempo aquí, más de un año sin audiencia. Le dijimos al licenciado que había testigos de nosotros, y no se presentó.Además sus defensores de oficio y uno particular, alegan que en un año el director del Penal no les permitió entrar a entrevistarse con sus representados y que no les han entregado la carpeta de investigación del Ministerio Público.“Todo esto advierte que la juez María Luisa Valencia García incurrió en ilícitos, que van en perjuicio de mis representados… Por lo que solicito se le de vista al Consejo dé la judicatura del Estado, así como al Sistema Estatal Anticorrupción”, declaró el abogado defensor.El juez en turno dijo entender que es una situación grave, porque dan el nombre de una compañera juez, representante del Poder Judicial. Que él se comprometía a dar celeridad y apego a la ley al juicio, pero que ellos tienen derecho a denunciar.“Si ustedes consideran que tienen el derecho o la facultad de denunciar o interponer una situación legal, no lo sé, en contra de ciertas personas, ustedes están en su derecho a hacerlo”, indicó, para luego dar un mes más de prórroga para continuar la audiencia intermedia.