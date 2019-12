Juez cita a exdirectora financiera de Sedesol por Estafa Maestra

Ciudad de México.- A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal citó a Martha Lidia Montoya Santos, una ex funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para una audiencia en que será imputada por el presunto pago indebido de 53 millones 102 mil 260 pesos en la llamada Estafa Maestra.



Martha Lidia fungió como directora de Recursos Financieros de la dependencia, actualmente denominada Secretaría del Bienestar, a quien le giraron el citatorio para que comparezca en el mes de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal de Reclusorio Norte.



De acuerdo con lo que publica el diario Reforma, en la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República buscará imputarle y solicitar su vinculación a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, según confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.



El caso se relaciona con un convenio suscrito en 2015 entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Chiapas (UACH) para formar comités comunitarios que operaran proyectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.



La FGR sostiene que Martha Lidia Montoya Santos pagó indebidamente un primer monto de 28 millones 721 mil 300 pesos y otro de 24 millones 380 mil 960 pesos a la UACH, mediante un convenio del que no existe evidencia de la entrega de los servicios contratados.



No hay pruebas de que hayan sido creados los comités y, en consecuencia, tampoco que estos brindaran asesorías para identificar las necesidades prioritarias de las zonas en pobreza a las que estaba enfocada la cruzada.



Por este mismo caso, el 11 de noviembre un juez de control de Tapachula vinculó a proceso al ex delegado de la desaparecida Sedesol en Chiapas, Ezequiel Saúl Orduña, por el delito de ejercicio indebido de funciones y facultades.



En caso contrario, el juez decidió no vincular a proceso a Rodolfo Molina Monterrosa, ex subdelegado de la dependencia en Chiapas, al estimar que la Fiscalía no ofreció los datos mínimos para relacionarlo con la comisión del delito.