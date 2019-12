Juez concede a Caro Quintero suspensión contra extradición a EU

Un juez concedió una suspensión de oficio y de plano a, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, que evita su, donde una corte federal lo requiere por el secuestro yEstados Unidos ofrece unapor la cabeza de Caro Quintero. Desde 1985, buscan juzgarlo por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena; crimen cometido en, donde también fue asesinado el piloto mexicanoCon este, suman dos juicios de amparo promovidos por el narcotraficante en menos de un mes., pero el pasado 5 de diciembre una juez de Distrito de Amparo en Materia Penal tuvo por no presentada la demanda, toda vez que no se indicaron correctamente las autoridades contra las que se buscaba proteger.Esta vez,, juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, le concedió a Caro Quintero la suspensión de oficio y de plano, protegiéndolo en en caso de ser detenido.El juzgador dio al capo un plazo de cinco días para desahogar una prevención indicada en el acuerdo, por lo que de no dar cumplimiento, se tendrá por no presentada la demanda.En octubre, la Primera Sala de larechazó amparar al capo contra el, ya que pretende no ser juzgado por el homicidio del agente de la DEA.Los ministros dejaron en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolver solo cuestiones de legalidad para determinar si procede o no su entrega.El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero, porque un tribunal colegiado le concedió un amparo.La determinación fue impugnada por la Procuraduría General de la República y llevó el caso a la Suprema Corte donde el 6 de noviembre del mismo año la Primera Sala revocó la sentencia.En diciembre de 2013, el procurador, dio a conocer que Caro Quintero envió una carta al presidente Enrique Peña Nieto, en la que, porque lo que tenía que pagar ya lo había saldado en prisión.En enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, en acato al fallo de la Corte declaró nuevamente penalmente responsables a Rafael Caro y a, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado, en agravio del agente Enrique Camarena Salazar y de Alfredo Zavala.Igualmente, determinó que Caro debía cumplir con los 12 años de prisión que le faltaban, por lo que se ordenó reaprehenderlo.