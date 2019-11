Juez da 24 horas a CNBV para desbloquear cuentas de Alonso Ancira

“Esto es, a efecto de que se ordene el desbloqueo de las cuentas bancarias de la parte quejosa, a fin de que ésta pueda realizar operaciones financieras y disponer de sus recursos o en su defecto manifestar la imposibilidad que tenga para ello”, indicó Regis López.

Un juez federal dio un plazo de 24 horas a lapara que proceda adel presidente de Altos Hornos de México,, porque a un mes de que un Tribunal Colegiado le concedió una suspensión definitiva al empresario, el fallo no ha sido acatado.La, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue emplazada por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Gabriel Regis López, luego de que Alonso Ancira reclamó que no se ha dado cumplimiento al mandamiento judicial.El juzgador publicó un acuerdo donde da un plazo a la CNBV para cumplir con el fallo, detalla"Requiérase nuevamente a las autoridades responsables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remitan las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa mediante sesión del 4 de octubre de 2019 (…) emitida por el Tribunal antes citado.En el acuerdo, el juez informó que se agregó un oficio firmado por el director General de la UIF, en representación del Titular y director General de Procesos Legales, así como de otros directores, a través del cual se realizan diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la suspensión definitiva.Gabriel Regis subrayó que por el momento, se reserva a realizar un pronunciamiento hasta en tanto fenezca el plazo otorgado desde el pasado 25 de noviembre.Mientras tanto, en otro oficio suscrito por el director Contencioso y la subdirectora Contenciosa ambos adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos “C” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitaron copia certificada de la resolución del Tribunal Colegiado.Hace un mes, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una, resolución que ordena el descongelamiento de sus cuentas bancarias, porque su bloqueo fue inconstitucional.La UIF solicitó el bloqueo bajo el argumento de que la, por un presunto delito de lavado de dinero.Los magistrados del Tribunal Colegiado subrayaron que en el oficio de la DEA no se pide de manera expresa el congelamiento de las cuentas ni de Ancira ni de las empresas Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani.El Tribunal puntualizó que no se cumplió con una jurisprudencia de laque establece que el congelamiento de activos se puede aplicar cuando provienen de una resolución de un organismo internacional, o de una solicitud de una autoridad extranjera que sea reconocida en Tratados Internacionales.El Tribunal puntualizó que no se cumplió con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que el congelamiento de activos se puede aplicar cuando provienen de una resolución de un organismo internacional, o de una solicitud de una autoridad extranjera que sea reconocida en Tratados Internacionales.