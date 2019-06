Juez da dos suspensiones definitivas contra Santa Lucía

El proyecto para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía sigue acumulando órdenes judiciales que prohiben iniciar las obras.Un juez de Distrito y un tribunal colegiado de Circuito, ambos en Naucalpan, concedieron dos suspensiones definitivas y una provisional en amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, que impugnan la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.Miguel Ángel Burguete García, juez Octavo de Distrito en el Estado de México, notificó hoy dos suspensiones definitivas, cuyo contenido aún no ha sido publicado, pero que presumiblemente prohiben iniciar obras en Santa Lucía por tiempo indefinido, mientras no se cuente con estudios previos.En tanto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, concedió el jueves pasado una nueva suspensión provisional en otro de estos amparos, en términos casi idénticos a sus colegas del Primer Tribunal Colegiado, que el 30 de mayo dictaron la primera sentencia de este tipo."No se prohíbe la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que su construcción se paralice hasta en tanto se verifique que cuenta cuente con los dictámenes y permisos ambientales conforme a las leyes y reglamentos correspondientes", afirmó el Tercer Tribunal."Las consecuencias de la construcción del aludido aeropuerto, razonablemente traerán consigo la remoción o destrucción de la vegetación, la pérdida de la población animal endémica del lugar, o de cualquier otra característica que por su naturaleza no puede ser retrotraída a las condiciones que actualmente tienen, pues no puede perderse de vista que con tales actos el entorno o biodiversidad del bien y de la región se modificarían", agregó.El amparo del que deriva esta suspensión provisional está a trámite ante el Juzgado Cuarto de Distrito, también en Naucalpan, que esta semana podría decidir sobre la suspensión definitiva, tanto en este caso, como en el que revisó el Primer Tribunal Colegiado.Hasta ahora, hay por lo menos tres suspensiones definitivas dictadas por Jueces de Distrito, y tres provisionales concedidas por tribunales colegiados, que impiden iniciar trabajos en Santa Lucía, lo que por otra parte no es inminente, pues no existe aún proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda ni proyecto ejecutivo de la obra.Todas las suspensiones son para que el gobierno obtenga los permisos y autorizaciones en materia ambiental, o arqueológica y, en el amparo promovido por un piloto aviador, los estudios que garantizan la seguridad aeronáutica.