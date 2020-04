Juez da suspensión a Javier Duarte por posible orden de aprehensión de FGR

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión provisional al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que impide se ejecute cualquier orden de aprehensión que haya solicitado en su contra la Fiscalía General de la República en los últimos días.



En la demanda de garantías, Duarte también pidió la protección contra posibles órdenes de comparecencia, presentación y localización.



Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, concedió la suspensión al ex mandatario estatal, a quien le fijó una garantía de 90 mil pesos. El impartidor de justicia solicitó a jueces de control de los Centros de Justicia Penal Federal con residencia en la Ciudad de México y en el estado de Veracruz, que rindan informes justificados para conocer si la FGR pidió una nueva orden de captura.



Asimismo, se solicitó a diversas autoridades de la Fiscalía General de la República que notifiquen si les han ordenado cumplimentar alguna orden de localización, presentación o comparecencia.



En marzo, la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, admitió a trámite la demanda de amparo del ex gobernador, con la cual busca continuar enfrentando su proceso en libertad o en prisión domiciliaria.



Javier Duarte impugnó la resolución del juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Norte, quien rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva ante la posibilidad de que vuelva a evadir la acción de la justicia.



El 5 de enero, tras una audiencia de más de seis horas, el juez Ramírez Benítez negó la posibilidad al ex mandatario estatal de enfrentar su proceso en libertad o de permanecer en prisión domiciliaria.



En la audiencia, sus abogados dijeron que Javier Duarte había conseguido la ayuda de amigos y familiares para pagar un departamento con una renta mensual de 25 mil pesos. Sin embargo, el juez indicó que esto solo demostraba que Javier Duarte contaba con apoyos económicos que podrían facilitarle su fuga.



Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal fue notificado por la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, que admitió a trámite la apelación de Javier Duarte, quien busca se cancele o reduzca su sentencia de nueve años de cárcel.



En septiembre de 2018, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.