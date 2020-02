Juez de García Luna llevará caso contra exmando de PF que protegió narcos

Escuchar Nota



"Reyes Arzate fue jefe de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal de 2008 a 2016, cuando Genaro García Luna fue titular de la SSP. Al igual que con Reyes Arzate, el Gobierno presentará evidencia de que García Luna aceptó sobornos del cártel de los Beltrán Leyva, por lo que espera que la evidencia en ambos casos se sobrepondrá", explicó el Fiscal Michael P. Robotti cuando pidió reasignar el caso a Cogan.

, ex mando de la Policía Federal, Genaro García Luna.La Corte para el Distrito Este de Nueva York aceptó este lunes la solicitud de la Fiscalía para que el. En 2019, Cogan también presidió el juicio contra Joaquín Guzmán Loera.El nuevo expediente contra Reyes Arzate había sido asignado al Juez Eduard R. Korman, pero una vez que fue turnado a Cogan, éste agendó para el 19 de febrero la primera audiencia de estatus del proceso.La nueva acusación contra Reyes Arzate no implica cargos adicionales contra García Luna, detenido desde diciembre pasado, cuyo proceso ante el Juez Cogan por tres cargos de narcotráfico por proteger al Cártel de Sinaloa, y uno por falsedad en declaración, apenas comienza y tendrá su próxima audiencia el 2 de abril.El ex Secretario de Seguridad Pública finalizó su administración en diciembre de 2012 y Reyes permaneció hasta 2017 en la Unidad de Asuntos Sensitivos (UAS) de la PF, donde era el principal contacto de esa corporación con la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA.En noviembre de 2018, Reyes Arzate fue condenado por una corte de Chicago a 40 meses de cárcel por un solo cargo relacionado con filtrar información a los Beltrán Leyva, pero su liberación y deportación a México estaba prevista para el 27 de enero, ya que se había entregado voluntariamente en Estados Unidos a principios de 2017.Antes de que Reyes fuera liberado, el 23 de enero, un Gran Jurado Federal en Brooklyn aprobó una nueva acusación por tres cargos de tráfico de cocaína a escala internacional, por hechos que tuvieron lugar entre septiembre y noviembre de 2016.Los cargos derivan de la presunta asistencia de Reyes Arzate a "El Seguimiento 39", una especie de cártel de cárteles que, según la Fiscalía estuvo asociado con los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Zetas.El 24 de enero,, pero seguirá en prisión durante el trámite del juicio, que puede tomar meses o años.