Juez decidirá esta semana si líder de La Luz del Mundo tiene derecho a fianza

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Esta semana se decidirá si Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, podrá salir en libertad condicional con una fianza de 50 millones, luego de que fuera acusado de 36 cargos, entre los que se incluyen abuso sexual, actos lascivos contra un menor y extorsión.



El juez del caso solicitó tiempo para leer los informes de dos investigadores y decidir si el acusado puede salir en libertad condicional esta semana bajo una fianza de 50 millones.



Joaquín García fue acusado de nuevo a finales de julio por la oficina del fiscal de California, Xavier Becerra, junto con Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, luego de que la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito desestimara en abril los cargos de una acusación anterior por una falla técnica.



En la nueva acusación, la oficina del fiscal general de California, Xavier Becerra, citó a cinco víctimas, entre ellas una nueva identificada como "Jane Doe 5" que habría sufrido abuso sexual entre febrero de 2016 y noviembre de 2017.



Al menos tres de las supuestas víctimas sexuales del líder de la poderosa iglesia son menores de edad, según la Fiscalía. Los cargos contra una cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, quien enfrenta una orden de búsqueda y captura, no han cambiado con respecto a la demanda anterior.



En febrero pasado, Sochil Martín, una ex integrante de La Luz del Mundo, entabló una acción legal contra diez miembros de la iglesia, entre los que se cuenta Joaquín.



¿Quién es Naasón Joaquín García?



Nacido el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, México, e hijo del Apóstol Samuel Joaquín y Eva García, Naasón es el quinto entre ocho hermanos y continuó la dinastía familiar al frente de la Luz del Mundo tras la muerte de su padre.



La iglesia cristiana no trinitaria, que tiene su sede internacional en Guadalajara, fue fundada por Aarón (Eusebio) Joaquín en 1926 y actualmente está presente en 60 países y tiene hasta cinco millones de seguidores.