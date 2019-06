Juez declara prófuga a ex presidenta del Congreso de Morelos

Un juez de control del estado de Morelos declaró prófuga de la justicia a la ex diputada perredista y presidenta del Congreso del estado, Beatriz ‘N’ ya que este viernes no se presentó a la audiencia judicial a la que fue llamada para continuar el proceso judicial que enfrenta.La ex legisladora debía presentarse para recibir la imputación por el delito de peculado por parte de la Fiscalía Estatal Anticorrupción (FEA), junto con su ex compañera de legislatura Hortencia ‘N’, quien también dirigió el Congreso estatal.Las ex legisladoras son acusadas por los integrantes de la actual legislatura por un desvío superior a los 22 millones de pesos.Durante la audiencia judicial llevada a cabo este viernes en la sala tres de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el juez de la causa declaró la sustracción de la ex diputada debido a que su defensa presentó una receta médica de un hospital particular de la Ciudad de México para justificar su ausencia.El juez dijo que el documento presentado no reúne los requisitos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no la consideró válida y la rechazó como justificante de la perredista.En cambio, la otra ex legisladora sí se presentó a escuchar la imputación anunciada, sin embargo, el representante legal del Congreso del estado solicitó al juez diferir dicha audiencia con el fin de que ambas imputadas estén presentes.