Dictan prisión preventiva a Alonso Ancira; se queda en el Reclusorio Norte

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal dictó esta noche la prisión preventiva justificada a Alonso Ancira, al considerar que existe el riesgo de que pueda darse al a fuga, razón por la que a partir de ahora quedará internado en el Reclusorio Norte.



Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de dicho reclusorio, dictó la medida cautelar y acordó celebrar el próximo martes, a las 10:00 horas, la audiencia en la que resolverá si el empresario es vinculado o no a proceso.



En una audiencia que inició a las 14:20 horas y concluyó a las 21:18 horas, el impartidor de justicia consideró que eran fundados los argumentos de la Fiscalía General de la República para mantener privado de la libertad al dueño de Altos Hornos de México, por lo menos hasta el próximo martes, cuando se definirá su situación jurídica.



Ancira había ofrecido a un juez federal pagar una garantía de 2 millones de dólares para que pueda enfrentar su proceso sin estar privado de su libertad.



Los abogados de Ancira ofrecieron la fianza millonaria, la entrega de sus pasaportes mexicano y estadounidense, la presentación periódica del imputado e incluso el uso del brazalete electrónico, para garantizar que no va a huir en caso de obtener la libertad provisional.



Para obtener este beneficio, la defensa argumentó que la capacidad económica del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) no puede operar como un aspecto en su agravio, sobre todo porque sus recurso son producto del trabajo de toda su vida.



Previo a dicha petición, la Fiscalía pidió a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada al empresario, debido a que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga y evada un probable proceso por lavado de dinero, derivado del Caso Agronitrogenados.