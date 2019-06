Juez deja sin efecto suspensión a exgobernador de Puebla

Una juez federal dejó sin efecto la suspensión provisional concedida al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) podrá ejecutar la orden de aprehensión en su contra una vez que lo encuentre.El ex gobernador no ratificó la demanda de amparo, por lo que la titular del juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal, Rosa María Cervantes Mejía, dejó sin efecto el aplazamiento.Además, Mario Marín no pudo ser localizado para notificarle sobre la suspensión que le concedió para evitar su captura.En abril, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito ordenó la aprehensión del ex gobernador así como del empresario Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, cometido en 2005.La suspensión otorgada a Mario Marín no era suficiente para poder evitar su captura porque el delito del que se le acusa fue consignado bajo el sistema de justicia penal mixto, es decir, está tipificado como grave y no alcanza la libertad bajo caución.También se ordenó la captura del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Juan Sánchez Moreno, y del ex subdirector de mandamientos judiciales, Hugo Adolfo Karam.La resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien el año pasado negó la orden de captura a la entonces Procuraduría General de la República.El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para detener al ex gobernador.El ex gobernador es buscado 194 países que están adheridos a la Organización Internacional de Policía Criminal.El año pasado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal aprehendieron en Puebla al policía en funciones, Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito.Rocha Laureano fue señalado de participar en el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de la periodista.La periodista Lydia Cacho fue detenida en 2005 por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Kamel Nacif Borge, conocido como El Rey de la mezclilla, a causa de la publicación del libro, Los Demonios del Edén, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.El mismo año se dieron a conocer audios de las llamadas telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, en las que el ex gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponer un correctivo a la periodista.