Juez dictó auto de formal prisión a ex mando ligado a caso Ayotzinapa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal dictó auto de formal prisión a Carlos Gómez Arrieta, ex mando de la Policía Federal Ministerial (PFM), a quien le atribuyen presuntamente haber torturado a un supuesto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



De acuerdo con fuentes ministeriales, el juez de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció los indicios suficientes para procesarlo por delitos contra la administración de la justicia y tortura.



Debido a que este último ilícito es considerado grave en el sistema de justicia tradicional -en el que fue tramitado este caso-, el ex mando policiaco permanecerá internado en el Penal del Altiplano durante su juicio, a menos que un tribunal de alzada revoque la decisión del juez.



Gómez Arrieta está en la cárcel en buena medida por un video que circuló en redes sociales en junio de 2019, en el que es interrogado y torturado Carlos Canto Salgado, detenido durante las investigaciones del caso Ayotzinapa. Las vejaciones habrían ocurrido en octubre de 2014.



La voz del personaje que interroga al presunto delincuente, quien tiene los ojos cubiertos con cinta y en algún momento es asfixiado con una bolsa de plástico, ha sido atribuida al ex policía, aunque negó públicamente participar en los hechos.



Según su currículum, el ahora procesado fue director General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas de la PFM de julio de 2013 a mayo de 2015. Su adscripción a la Agencia de Investigación Criminal hizo que se viera involucrado en la investigación del caso Iguala durante unos meses.



Después de su salida de esta corporación, unos meses más tarde el Gobierno de Silvano Aureoles lo nombró subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán.



El 22 de junio de 2019, un día después de la difusión del video de las torturas, Gómez Arrieta presentó su renuncia como subsecretario estatal, cargo en el que se desempeñó casi cuatro años.



El pasado viernes a las 10:20 horas, el ex mando se entregó a la FGR en el Parque Plaza Morelia de la Colonia Roma Norte, entre las calles de Morelia y Guaymas, al pie de un edificio que alojara a la desaparecida Dirección Federal de Seguridad.



De inmediato, agentes de la PFM lo trasladaron al Penal Federal del Altiplano, donde fue puesto a disposición del juez que luego decidió dictarle la formal prisión.