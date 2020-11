Juez federal rechaza intervenir conteo en Nevada

Escuchar Nota

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un juez federal en Nevada rechazó la demanda del Partido Republicano que pedía intervenir en el conteo de boletas en el condado de Clark, al determinar que no habían proporcionado evidencia de que el condado había violado las leyes estatales.



La queja afirmaba que el condado había usado ilegalmente una máquina para verificar firmas en algunas boletas por correo y que se había impedido ilegalmente acceso "significativo" para observar el conteo de votos.



Pidieron al juez Andrew Gordon intervenir y requerir al condado permitir que los observadores pudieran acercarse más. Exigían también que requiriera que se volvieran a revisar manualmente todas las boletas restantes. Esta orden ralentizaría el ya de por sí tardado conteo para determinar al ganador de Nevada.



Durante la audiencia de dos horas, Gordon citó las declaraciones del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh en la que afirmaba que los jueces de distrito no deberían tomar decisiones sobre las elecciones.



El candidato demócrata Joe Biden estaba arriba en el conteo en Nevada, que con sus 6 votos electorales podría darle la Casa Blanca.



Según la proyección de AP, el ex Vicepresidente tenía 264 votos de los 270 necesarios. El Presidente Donald Trump, quien está buscando junto con su campaña detener el conteo de boletas por correo, tenía 214.