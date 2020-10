Juez frena captura de hermano de Alonso Ancira

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México otorgó una suspensión provisional a Jorge Alberto Ancira Elizondo contra cualquier orden de aprehensión.



En su demanda, Alberto Ancira señaló al juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, como autoridad responsable.



La medida cautelar es para efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente se encuentran y no se le prive de la libertad, hasta que se notifique a las autoridades si el juez federal le concede o no la suspensión definitiva.



Sin embargo, Jorge Antonio Medina Gaona, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo, sostuvo que la suspensión provisional no impide que el director Adjunto de Administración y Finanzas de Altos Hornos de México (AHMSA), sea capturado en caso de que los delitos que se le imputen ameriten prisión preventiva oficiosa.



En tanto, el hermano de Alonso Ancira, presidente de AHMSA, deberá comparecer dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación, ante la autoridad responsable, de lo contrario la suspensión se revocará. Asimismo, deberá de pagar una garantía de 30 mil pesos, en un plazo de cinco días.