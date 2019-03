Juez frena extradición a EU de operador de los Beltrán Leyva

Un juez federal otorgó una suspensión provisional que frenó la extradición a Estados Unidos de Ramón Villarreal Hernández, El Mon o El Gabino, señalado como uno de los participantes en el homicidio de Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.Villarreal fue detenido en Monterrey, en mayo de 2018, y se le identificó como presunto operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva. Es hermano de José Rodolfo Villarreal, jefe de dicha organización criminal en Nuevo León.El Mon promovió un amparo para evitar su entrega y también impugnó el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.Sin embargo, el juez solo le concedió la suspensión para que no sea extraditado, por el momento.“Ahora, al considerar que se reclaman, entre diversos actos, la orden de extradición, y su ejecución, acorde con el numeral 160 de la ley de la materia, se concede la suspensión solicitada, para el único efecto de que tal mandamiento no se ejecute y el directo quejoso quede a disposición de este órgano de control constitucional, sólo por lo que a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra recluido, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables vinculadas lo que se resuelva en relación con la suspensión definitiva”, detalla el acuerdo del juez .De acuerdo con autoridades federales, el FBI tiene indicios de que Ramón Villarreal presuntamente colaboró en el homicidio del abogado Juan Jesús Guerrero Chapa.Se presume que Guerrero Chapa fue la persona designada por Osiel Cárdenas para realizar la entrega de 50 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, una parte en efectivo y otra en propiedades, como parte de un acuerdo a cambio de reducir su condena en esa nación.Ramón y su hermano José Rodolfo, El Gato, formaban parte de un grupo de inteligencia dedicado al espionaje en contra de grupos antagónicos y empleados de gobierno, caracterizándose por utilizar rastreadores GPS en los vehículos de sus víctimas.Los hermanos Villarreal Hernández también son considerados generadores de violencia en Southlake, Texas.La Agencia de Investigación Criminal cumplimentó contra El Mon, una orden de detención con fines de extradición, por su probable responsabilidad en los delitos de acecho interestatal y asociación delictuosa para cometer homicidio por contrato.Ramón Villarreal es requerido por la Corte Federal del Distrito Norte de Texas, en Estados Unidos.En 2016, The Dallas Morning News publicó una investigación basada en documentos de una Corte estadunidense en la que se menciona que en julio de 2009, Osiel aceptó declararse culpable de los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero e intento de asesinato de agentes federales de Estados Unidos.Asimismo, prometió entregar 50 millones de dólares, una parte en efectivo y la otra en ranchos y aeronaves, dinero que según el diario fue extraído de bunkers en México y transportado a través de la frontera en la cajuela de un automóvil en 2008 y 2009.