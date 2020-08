Juez frena orden de captura contra ex abogados de Emilio Lozoya

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide que se ejecute, en caso de existir, alguna orden de aprehensión contra los abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, ex defensores de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).



Las demandas de garantías fueron promovidas el 5 de agosto y admitidas un día después por Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.



En ambas peticiones de amparo se solicita la protección contra actos privativos de la libertad, particularmente de alguna orden de aprehensión que haya sido emitida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur.



El juez Octavio Mejía concedió la suspensión provisional a los abogados, la cual los protege para no ser detenidos únicamente de mandamientos judiciales que no ameriten la prisión preventiva oficiosa.



En los registros judiciales no se menciona de qué caso podría haber surgido las supuestas órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).



En octubre de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna libró una orden de aprehensión contra el hijo de Coello Trejo, derivado de la pesquisa que realizó la FGR contra servidores públicos que presuntamente se “confabularon” con el empresario Juan Pablo González Cimadevilla, a quien se acusa de orquestar un plan para dañar a su ex esposa y a toda la familia de ella.



Sin embargo, en enero del presente año, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur, determinó que no había elementos para vincular a proceso a Coello Zuarth.



A partir de ahí, se solicitó al director general de Interpol-México la cancelación de la orden de captura y la ficha roja.



Con información de Milenio.