Juez frena orden de captura contra excolaborador de Rosario Robles

“En el supuesto de que la orden de privación de libertad reclamada derive de un delito que no implique prisión preventiva oficiosa (…), se concede la suspensión provisional de los actos reclamados a Ramón Sosamontes Herreramoro únicamente para el efecto de que el solicitante del amparo no sea aprehendido o privado de su libertad personal, únicamente con motivo de los actos que les atribuye en la demanda de amparo que dio origen a este incidente a las autoridades responsables; ello hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, señaló.

“La medida cautelar aquí concedida no surtirá efectos si se pretende privar de la libertad al peticionario del juicio constitucional en cumplimiento de una diversa orden privativa de la libertad personal emitida en su contra por autoridad judicial y/o administrativa distinta a las aquí señaladas, o si se les sorprende en la comisión de flagrante delito; con motivo de caso urgente, cuando se trate de delito que contemple prisión preventiva oficiosa y ante el riesgo fundado de que se pueda sustraer a la acción de la justicia o si es sorprendido infringiendo Reglamentos de observancia general”, apuntó.

Un juez federal frenó,, la ejecución de cualquier orden de aprehensión contra Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de Rosario Robles, implicado en la Estafa Maestra, sin embargo, la medida no le protege si está acusado de algún delito que amerite prisión preventiva de oficio.El juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México concedió unaal exjefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedesol y Sedatu, respectivamente) contra cualquier orden de captura.El juzgador precisó que si las autoridades tienen orden de captura contra el ex colaborador de Robles por un delito considerado grave o que merezca prisión preventiva de oficio,Para mantener la suspensión vigente,mismos que debe exhibir al juzgado dentro del término de cinco días.Sosamontes Herreramorode la Ciudad de México.En el caso de la Estafa Maestra,, ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, como firmantes de los contratos irregulares con los que se fraguó el desvío millonario en ambas dependencias.De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) los siete convenios que firmaron Zebadúa y Sosamontes en Sedesol y Sedatu ocasionaron un daño al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos.Actualmente,y cuenta con una orden de captura pendiente por cumplimentar por lavado de dinero y delincuencia organizada.