Juez frena traslado de Sosa Castelán a otro centro penitenciario

"Se suspende de plano y oficio el acto reclamado y su ejecución, esto es, para el efecto de que el quejoso no sea trasladado a diverso centro penitenciario del que se encuentra actualmente recluido... Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades responsables", notificó el juzgador.



Ciudad de México.- Una juez federal suspendió cualquier intento de traslado de Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), del Penal Federal del Altiplano a otro centro penitenciario.Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, concedió al político hidalguense la suspensión contra el posible cambio de penal, de acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación.En esta demanda de garantías, donde aparecen Elvira Karina Bermúdez Garduño y Sergio López Domínguez como autorizados del procesado, el impartidor de justicia aclara que la suspensión no tendrá ningún efecto sobre actos posteriores al amparo.Tampoco frenará el traslado, en caso de que obedezca a cuestiones de seguridad penitenciaria o sea para salvaguardar su integridad, como tampoco en el caso de que haya sido ordenado por una autoridad distinta a la Dirección del Penal del Altiplano, contra la que se presentó el amparo.Sosa Castelán fue aprehendido el pasado 31 de agosto en la Ciudad de México y luego vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos entre 2011 y 2018, una parte con recursos de la universidad.El eje de la investigación es la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., constituida el 18 de enero de 2001 y sobre la cual no existe registro en el IMSS como patrón, tampoco una declaración de impuestos de 2011 a 2018, ni registros de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet.