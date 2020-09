Juez gira orden de aprehensión contra Raymundo Collins, extitular del Invi

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez capitalino ordenó la aprehensión del ex Secretario de Seguridad Pública y ex director del Instituto de Vivienda (Invi), Raymundo Collins, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.



El juez de control de la Unidad de Gestión Judicial 12 instruyó el mandamiento de captura, del cual notificó su existencia en un informe que rindió a fines del mes pasado a un juez federal, dentro de un amparo promovido por el ex funcionario.



De acuerdo con informes judiciales, este mandato privativo de libertad fue girado tres días después de que Collins avisara a la Fiscalía General de Justicia del domicilio en el que recibiría notificaciones con la intención de defenderse.



Los hechos que le imputan sucedieron durante su gestión al frente del Invi y consisten en la compra supuestamente indebida de un inmueble para ese organismo.



Ahora Collins es prófugo de la justicia por un delito que se castiga desde tres meses a dos años de prisión.