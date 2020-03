Juez multó a mujer con $50 mil por pedir pensión para su hijo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez de la Ciudad de México fue “galardonado” con el premio internacional “El Garrote” por dictar la sentencia más machista al resolver un juicio por daño moral contra una mujer que pidió una pensión para su hijo; el padre del menor era un hombre casado y la esposa en calidad de agraviada interpuso la demanda.



Se trata de Francisco Ramírez Rodríguez, juez Décimo Cuarto de lo Civil en la CDMX, quien consideró que una mujer debería pagar 50 mil pesos y expresar una disculpa pública por involucrarse con un hombre casado.



Al respecto, la mujer afectada indicó que “el juez omitió basarse precisamente en toda la parte de la jurisprudencia que desarrolla, cómo debe probarse, cómo debe desarrollarse en un juicio la parte de daño moral. En la sentencia no hay un daño probado, luego la parte del hecho ilícito: evaluar si es ilícito o no, tener una relación extramarital con otra persona”.



La sentencia del juez Francisco Ramírez Rodríguez obtuvo en 2018 el premio internacional “El Garrote” por la sentencia más machista, convirtiéndose en ese momento, en el segundo juez de la CDMX señalado por la organización internacional Women'S Worldwide de dictar la peor sentencia en perspectiva de género.







Mujer apeló sentencia y ganó



De acuerdo con la historia que presenta Noticieros Televisa, la afectada es una profesora de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quien señala que su pecado fue mantener una relación de 6 años con su profesor de la Facultad e informar a la esposa la existencia de un hijo y que él se negaba a pagar una pensión.



La esposa del docente, en calidad de agraviada presentó una demanda por daño moral, por lo que al resolver el juicio, el juez determinó que esa acción rompió la armonía de un matrimonio. “No obstante, estableció que el daño moral proviene del contenido de los mensajes y no por haberlos enviado”, según se lee en la página 10, tercer párrafo de la sentencia.



“Sobre el pago de 50 mil pesos, la sentencia indica que se tomaron en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la situación económica de las partes”, se observa en la página 8, penúltimo párrafo.



Sin embargo, la abogada de profesión apeló la sentencia del juez Francisco Ramírez Rodríguez, y un magistrado revocó el pago así como la disculpa pública.





