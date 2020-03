Juez niega amparo a mamá de Emilio Lozoya por caso Odebrecht

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una juez federal rechazó amparar a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien impugnó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, derivado del caso Odebrecht.



Sandra Leticia Robledo Magaña, juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó fundada la resolución del juez de control que la vinculó a proceso, porque valoró correctamente las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR).



Austin y Solís argumentó que los datos utilizados por la FGR no son suficientes ni claros para establecer que se cometieron las conductas imputadas.



El 24 de julio de 2019, la mamá del ex funcionario fue detenida en la isla de Juist, en Alemania, con base a una ficha roja emitida por Interpol. Después fue entregada a México y el 2 de noviembre se le vinculó a proceso. Actualmente enfrenta su proceso bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.



En el expediente de amparo se expone que Gilda Margarita Austín y Solís prestó ayuda a su hijo para que éste realizara operaciones con recursos de procedencia ilícita y para tales fines, prestó y aportó la cuenta número 0164317815 de la institución bancaria BBVA Bancomer.



El dinero presuntamente fue utilizado supuestamente por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya para comprar una residencia en Ixtapa, Guerrero, en un millón 900 mil dólares.



Se cree que los 185 mil dólares forman parte de los 10.5 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht entregó a Emilio Lozoya a cambio de contratos con Petróleos Mexicanos.



Con información de Milenio.