Juez niega divorcio a mujer embarazada y cita ‘derechos del feto’

Ciudad de México.- Un tribunal de la ciudad de Safi, en el suroeste de Marruecos, rechazó el divorcio de un hombre y su mujer embarazada citando los ‘derechos del feto’, que tiene, según la sentencia, que nacer en el seno de una familia que viva bajo el mismo techo.



La corte afirmó, según el portal informativo Medias24, que en este caso, inédito en Marruecos, ha aplicado la ley de forma “justa y no literal” y aplazó la disolución del matrimonio hasta después del nacimiento del bebé.



Para justificar la sentencia, el juez ha citado el artículo 70 del Código de Familia, según el cual la autorización del divorcio es una medida excepcional y debe tener en cuenta el “principio del mal menor”, considerando que la separación conlleva daños para los niños.



El tribunal determinó que la comparación entre el daño alegado por el esposo para pedir el divorcio y el que podría afectar a la familia en su conjunto a causa de la disolución de este matrimonio implica que la separación “sigue siendo prematura”.



El veredicto no significa la negativa total del divorcio porque el esposo puede volver a intentarlo después del nacimiento del niño.



Medias24 cita fuentes judiciales que no descartan la posterior anulación de este juicio en apelación, ya que la ley marroquí garantiza los derechos de la mujer y de los hijos en caso del divorcio.