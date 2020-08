Juez niega extradición de Carlos Ahumada a México por defraudación fiscal

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal de Argentina negó la extradición del empresario Carlos Ahumada Kurtz, contra quien existe una orden de aprehensión en México por su presunta responsabilidad en el delito defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos. El fallo fue emitido este lunes por un juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 en Buenos Aires.



De acuerdo con la resolución, el juez consideró que no se acredita la conducta engañosa ni dolosa de Carlos Ahumada, ya que demostró que cumplió con sus obligaciones de contribuyente, razón por la cual no puede ser extraditado a México.



En los próximos días, el gobierno de México será notificado oficialmente de la resolución judicial.



La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una petición formal de extradición al gobierno de Argentina, sustentada en la orden de aprehensión del 23 de marzo de 2017 dictada en la causa penal número 6/2017, por el delito defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos, la cual fue emitida por el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México.



El 16 de agosto de 2019, en el aeropuerto Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” de Buenos Aires, Argentina, Carlos Ahumada fue localizado por agentes de Interpol y permaneció detenido solo unas horas.



Según la indagatoria de la FGR, el Servicio de Administración Tributaria presentó una querella porque Carlos Ahumada obtuvo un total de ingresos acumulables por la cantidad de 5 millones 637 mil 952 pesos y el detrimento causado al fisco con base en los resultados de la opinión contable de 27 de Octubre de 2016, suscrita por Juan Martín Fabián Santana y Verónica Ramos, ambos contadores adscritos al SAT, se desprende que, por lo que hace al ejercicio fiscal de 2012, el contribuyente omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la cantidad de un millón 647 mil 236 pesos.



En los últimos meses, Ahumada ha obtenido fallos favorables en diversos casos. En febrero de este año un Tribunal Unitario dejó firme la resolución de un juez federal que determinó que no hay elementos para acusar a Carlos Ahumada por los presuntos delitos de falsificación de documento y tentativa de fraude.



Robles y el PRD deben 400 mdp a Ahumada



Lo anterior, dijo Miguel Ángel Guzmán, abogado que lo representa en México, abrió la puerta para que el empresario pueda reclamar el préstamo de 400 millones de pesos otorgado a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, dinero que sirvió para apoyar al Partido de la Revolución Democrática.



En caso de que la ex funcionaria y el PRD no cuenten con los recursos, podrán embargarse sus bienes.



La resolución del Tribunal Federal derivó porque la Fiscalía General de la República se desistió del recurso de apelación contra el fallo del juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales.



Información por Milenio