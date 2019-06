Juez niega frenar extradición a EU del narcotraficante ‘El Tío’

Un juez federal negó frenar la extradición de Raúl Flores Hernández, El Tío, identificado como uno de los principales líderes del narcotráfico en México, quien buscaba evitar su entrega a Estados Unidos.El Tío fue relacionado con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, a partir de un anuncio del Departamento del Tesoro de EU, donde fueron señalados como encargados de lavar dinero de Raúl Flores.Además de impugnar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo concedió en extradición, El Tío presentó el oficio DGPL-2P3A.-324219, del 4 de abril de 2018, donde el Senado solicitó “al Gobierno de la República suspender la cooperación bilateral con los Estados Unidos en materia de migración y de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con la civilidad y el respeto que el pueblo de México merece”.Con dicho documento, Flores Hernández pretendía también detener su entrega a la justicia norteamericana.El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, negó el amparo al quejoso y consideró que dicho punto de acuerdo es una petición o declaración formal que el pleno de la cámara alta realiza para asumir una postura en relación al tema en comento, mismo que no tiene carácter de vinculante.Flores Hernández también mencionó que no se cumplió con el requisito exigido por el artículo 8 del Tratado de Extradición, que establece que cuando el delito por el que se solicita extradición sea punible con la pena de muerte, la extradición podrá ser rehusada a menos que la parte solicitante dé las seguridades de que no se impondrá la misma o que si es impuesta no será ejecutada.El Tío indicó que de la declaración jurada de Kyle J. Mori, agente de la DEA, se desprende la probabilidad de que sea enjuiciado además del delito por el que se concedió la extradición, por el de homicidio, pues dicha agente hizo referencia a que también investigaba a éste por el dicho ilícito, “por lo que era necesario que garantizara que no se le aplicaría la pena de muerte en caso de que sea enjuiciado por dicho antisocial”, ya que no fue motivo de la petición de extradición.La Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia giró una orden de aprehensión el 8 de marzo de 2017, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa para distribuir sustancias controladas, a saber: cinco kilogramos de cocaína, a sabiendas que dichas sustancias controladas iban a ser importadas ilegalmente a EU.El 7 de septiembre de 2017, la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, formuló la petición formal de extradición.La resolución del juez ya fue impugnada ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, mismo que admitió a trámite el recurso de revisión.