Juez niega libertad bajo fianza a García Luna

"El juez fue muy claro en cuanto a la decisión, no está diciendo que él (García Luna) debe permanecer detenido. En este momento él cree que debe ser un paquete (de propuesta de fianza) más sólido respaldado por más propiedades de garantes", indicó el abogado de oficio.



El exjefe de Seguridad nacional de México,que está acusado de narcotráfico en EU, continuará detenido en Nueva York después de que un juez rechazara este viernes la propuesta de fianza de un millón de dólares que presentó su defensa, que aseguró que propondrá pronto una nueva oferta.La defensa de García Luna, acusado de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EU y otro por falso testimonio de los que se ha declarado no culpable, había presentado un propuesta al tribunal en la que ofrecía una fianza de un millón de dólares que estaba avalada por diez garantes, además de la imposición de un dispositivo electrónico de vigilancia.Minutos después del rechazo del juez de este viernes, un optimista De Castro indicó a la prensa tras su salida de la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que presentará otra propuesta antes de la próxima audiencia, previsto para el próximo mes de abril.Esa decisión del juez es "importante porque no está diciendo que no hay manera de que salga. Él está diciendo que puede salir si hay una propuesta más fuerte", destacó.También señaló que García Luna, secretario de Seguridad bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y quien sigue su proceso a través de un intérprete de la corte, ya esperaba que ésta fuera la decisión del tribunal.La audiencia de este viernes se celebró después de que la sesión del jueves para la fianza concluyera sin una decisión del juez Levy, que pidió más información a la defensa.Para la vista del jueves, De Castro presentó la propuesta del millón de dólares avalada sólo por tres personas y una propiedad valorada en 1,2 millones de dólares y que su cliente usara un monitor electrónico.Sin embargo, dos de los cuales se retiraron tras ser contactados por la Fiscalía bajo el argumento de que no contaban con ese dinero para responder al tribunal si el acusado no pagaba la fianza.Antes del receso de este viernes el juez preguntó a la Fiscalía qué le parecía una fianza de cinco millones de dólares pero fue rechazada señalando que no se trata de cantidad si no del riesgo de fuga del acusado.Durante la audiencia, que comenzó con una hora de retraso,, entre ellas que allí cuenta con "personas poderosas" que le ayudarían y que su esposa e hijos son mexicanos., que no están bajo el nombre de García Luna, -al que acusó de haber mentido al gobierno al no admitir que tiene esos activos- que podría usar para escapar, así como un yate valorado en 700 mil dólares.Por su parte, el abogado de la defensa reiteró su posición de que su cliente no escaparía a México, que su esposa e hijos están en EE.UU., país donde radica desde el 2012, y se limitó a señalar que el valor de las propiedades de su cliente ascienden a 4 millones.En su encuentro con la prensa rechazó que García Luna, que estableció en EE.UU una compañía de seguridad, tenga un yate y a preguntas de Efe aseguró que su cliente es dueño de una casa y dos oficinas. EFE