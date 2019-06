Juez niega otra suspensión definitiva contra Santa Lucía

Un juez negó la segunda suspensión definitiva al colectivo #NoMasDerroches contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, aunque persisten otros recursos de amparo de esa organización que fueron divididos entre la Ciudad de México y el Edomex.El impartidor de justicia del Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en el Estado de México, argumentó que no existe impacto ambiental en la zona, pues las obras aún no han iniciado, por lo que se negó la suspensión.La obra de Santa Lucía aún no cuenta con un plan maestro definitivo, además de que el proyecto aún enfrenta al menos otras tres suspensiones definitivas y otras tres provisionales.El colectivo #NoMásDerroches ha tramitado 147 amparos contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.En los amparos participan organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre otras.Las suspensiones definitivas promovidas desde la sociedad civil buscan evitar que inicien las obras en Santa Lucía y de esta manera mantener congelada la decisión de cancelar la construcción del NAIM.